Grande Italia nei 400 metri ostacoli, Sibilio e Folorunso raggiungono le finali

Gli Europei d'Atletica di Roma 2024 stanno portando ottime notizie agli azzurri, sostenuti da un pubblico da record. Dopo i successi di Jacobs e Ali, gli ultimi candidati a una medaglia sono Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso, che hanno ottenuto l'accesso rispettivamente alle finali dei 400 metri ostacoli maschile e a quella femminile. Il 25enne napoletano ha offerto una prova solidissima in semifinale, facendo peggio solo del norvegese Karsten Warholm. La gara femminile invece si è risolta sul filo del rasoio per Ayomide Folorunso, che ha strappato un pass per l'ultimo turno nonostante una chiusura di gara non impeccabile. La barriera abbattuta prima del traguardo e i sorpassi subiti da due avversarie, non hanno però impedito all'azzurra di passare il turno venendo ripescata da terza. Resta fuori, seppur di poco, Alice Muraro e con lei anche Linda Olivieri.