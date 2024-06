Tortu, sconforto totale a Roma: il gesto in diretta tv subito dopo la finale dei 200 metri

A volte una medaglia d'argento può non farti felice. Accade questo ai campioni e serve bene a rendere l'idea di quanto l'atletica italiana abbia fatto dei passi da gigante dalle Olimpiadi di quattro anni fa a Tokyo. E' stato un crescendo continuo e il risultato è che oggi i nostri atleti riescono ad essere delusi per un secondo posto ad un Europeo. E' accaduto a Filippo Tortu , reduce da una stagione molto complicata che a Roma poteva finalmente svoltare. Quale momento migliore a poche settimane dalle Olimpiadi di Parigi ? L'azzurro parte bene, se la gioca fino all'ultimo ma i muscoli non lo aiutano per la spinta finale ed è così che il nostro fuoriclasse della velocità deve accontentarsi di un secondo posto dietro lo svizzero Mumenthaler che farebbe felici tanti. Non Tortu, però.

Tortu incapace di rialzarsi dopo la finale

Ed è così che l'azzurro, appena tagliato il traguardo e resosi conto di non aver vinto, è stamazzato al suolo, incapace di rialzarsi, con una faccia che diceva tutto. Il ritratto dell'amarezza e dello sconforto. Hanno provato a mettergli la bandiera dell'italia in mano, nel tentativo di rincuorarlo ma niente, non c'è stato verso. Il suo volto e il suo gesto di tristezza hanno fatto il giro dei social.

Tortu e le parole di sconforto alla fine della gara

A fine gara l'azzurro è stato molto duro con se stesso: "Non ho corso bene come avrei dovuto e potuto, c’è solo un grosso dispiacere e non riesco a gioire per questo argento. Oggi la vittoria era a portata di mano. Se domani andrà meglio? No, penso che starò ancora peggio di oggi. Non sono orgoglioso di questa gara ma sicuramente del percorso che ho fatto per arrivare fino a qui. Oggi non ce l’ho fatta a mettere tutto me stesso, di solito riesco, stavolta no ed è una grande delusione per me", ha detto Tortu ai microfoni di Sky Sport.