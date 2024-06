Europei atletica Roma: Italia in finale nella staffetta 4x100 senza Jacobs e Tortu

Il già corposo medagliere dell'Italia agli Europei di atletica di Roma potrebbe farsi ancor più ricco dopo la finale della staffetta 4x100 maschile in programma per le 22:50 di mercoledì. La formazione composta da Roberto Rigali, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e Lorenzo Simonelli ha tagliato il traguardo della semifinale alle spalle dell'Olanda, la squadra più veloce di giornata con un tempo di 38"34. Una prova di forza da parte degli atleti azzurri, che hanno dimostrato di essere altamente competitivi anche senza le stelle Jacobs e Tortu, rimasti a riposo in vista della finale.