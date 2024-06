Europei di atletica, Jacobs e Tortu al via nella staffetta: è ufficiale

ROMA - È tutto pronto per l'ultimo giorno degli Europei di Roma 2024, con l'Italia dominatrice nel medagliere (20 medaglie totali) che spera di poter esultare ancora. Tra le gare in programma oggi, tutti gli occhi sono per la staffetta 4x100 maschile, con protagonista il campione olimpico ed europeo Marcell Jacobs. In pista anche le 4x400 maschile e femminile.