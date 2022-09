Tre Valli Varesine, Nibali: "Un sogno rivincerla"

Vincenzo Nibali ha la Tre Valli Varesine nel cuore e martedì 4 ottobre parteciperà all'edizione numero 101 con partenza a Busto Arsizio e conclusione a Varese. Il campione siciliano sarà griffato Astana, esattamente come in occasione della sua vittoria alla Tre Valli Varesine del 2015. La cabala è a favore dello "Squalo dello Stretto": anche la Tre Valli da lui vinta partì a Busto Arsizio e terminò a Varese. La Tre Valli 2022 sarà per Vincenzo la penultima corsa della carriera. "Voglio onorare la Tre Valli - ha dichiarato Nibali - anche se la mia condizione non è certo paragonabile a quella del finale di stagione 2015. Farò il possibile".