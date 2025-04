Van der Poel, si è costituito il tifoso che ha lanciato la borraccia

Almeno un atto di sincero pentimento, dopo un gesto vergognoso: si sarebbe consegnato alla polizia lo spettatore che nel corso della Parigi-Roubaix aveva scagliato una borraccia verso Mathieu Van der Poel, poi trionfatore per la terza volta nella grande classica, colpendolo in pieno. Un atto intollerabile, che segue gli sputi già rimediati in precedenza dal fenomenale belga da parte di altri sedicenti appassionati.