Giro d'Italia: Denz vince in volata a Rivoli, Thomas resta in rosa

Lo sprint di Denz e il rosa di Thomas

A trionfare oggi (giovedì 18 maggio) è stato Nico Denz, al primo successo nella corsa rosa, che dopo essere stato protagonista di una lunga fuga ha preceduto in volata sul traguardo di Rivoli il lettone Toms Skujins e l'australiano Sebastian Berwick, leggermente più staccato. Geraint Thomas, arrivato in gruppo a 8' dal vincitore, resta in maglia rosa con 2" su Roglkic e 22" su Almeida.