Zanoncello fuori dal Giro d’Italia: testata a un avversario, arriva la squalifica

Enrico Zanoncello, corridore della Bardiani CSF 7 Saber, squalificato dal Giro d'Italia dopo aver dato una testata a un avversario della Jayco-Alula, provocandone la caduta. L’episodio è avvenuto durante la frazione conclusiva verso Milano (la tappa di domenica) e non è passato inosservato alla Giuria del Giro, che al termine della tappa ha deciso di intervenire con una pesante sanzione disciplinare nei confronti del velocista italiano.

Zanoncello saluta il Giro

Per Zanoncello è arrivata l’immediata esclusione dal Giro d’Italia, accompagnata da una multa di 500 franchi svizzeri, un cartellino giallo e 13 punti di penalizzazione nella classifica a punti. Una decisione netta da parte degli organizzatori, che hanno giudicato il gesto estremamente pericoloso e contrario allo spirito della competizione. La Bardiani CSF 7 Saber, squadra del corridore, ha inoltre scelto di non presentare ricorso contro la decisione presa dalla Giuria, accettando di fatto il provvedimento disciplinare. Un episodio destinato a far discutere nel mondo del ciclismo, soprattutto per la dinamica del gesto e per le possibili conseguenze sulla sicurezza dei corridori in gruppo.