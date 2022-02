Golf, Alps Tour: al Red Sea Little Venice Open ci saranno anche 27 azzurri

ROMA - Sul percorso B&C del Sokhna Golf Club, a Suez in Egitto, è tutto pronto per il Red Sea Little Venice Open, il secondo appuntamento stagionale dell'Alps Tour. Dopo la vittoria di Stefano Mazzoli all'Ein Bay Open 2022, gli azzurri cercano un altro risultato di prestigio e saranno 27 gli italiani che parteciperanno all'evento. La gara si svolgerà da oggi a martedì 1° marzo e si disputerà sulla distanza di 54 buche con taglio dopo 36. Tra i favoriti, oltre a Mazzoli (che questo torneo lo vinse nel 2020), c'è anche Luca Cianchetti, campione in carica del torneo.