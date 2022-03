Golf: Molinari assente all'Arnold Palmer

ROMA - Il suo ultimo successo è arrivato tre anni fa proprio all'Arnold Palmer Invitational, torneo del PGA Tour in programma questa settimana dal 3 al 6 marzo ad Orlando, in Florida. Dove Francesco Molinari, insieme al campione uscente Bryson DeChambeau (out per infortunio), sarà tra i past winner assenti della competizione. Una non presenza dettata da scelte di calendario per il torinese che giocherà però sia il The Players Championship (10-13 marzo) che il Valspar Championship (17-20 marzo) in Florida, rispettivamente a Ponte Vedra Beach e a Palm Harbor.