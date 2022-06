PGA Tour, Molinari a tre colpi dalla vetta del Memorial

Ottimi i segnali che Francesco Molinari ha lasciato intravedere negli Usa.

Il torinese infatti, nel secondo round del The Memorial Tournament, tra gli appuntamenti più seguiti del PGA Tour, è riuscito a scalare posizioni passando dalla 34ª alla 9ª posizione con un totale di 139 (71 68, -5). A Dublin (Ohio), l'ex vincitore del torneo nel 2018, è ora distante tre colpi dalla vetta, occupata ora unicamente dall'australiano Cameron Smith (terzo nel world ranking e già in testa dopo le 18 buche di apertura, ma insieme a pari merito con altri cinque concorrenti), che guida il torneo con 136 (67 69, -8). Al Muirfield Village Golf Club (par 72), a "casa" di Jack Nicklaus, Chicco Molinari - partito dalla buca 10 - inciampato in un bogey alla 12 e poi, ha poi messo il turbo con cinque birdie (di cui tre consecutivi dalla 13 alla 15), con l'ultimo arrivato proprio in extremis, alla 9. Perfetto per quel che riguarda i putt entro i 3 metri, e bravo non solo da tee a green ma anche nel gioco corto.