LPGA Tour, Us Womens Open: per Minjee Lee vittoria da record

MInjee Lee regina dello US Womens Open. Un successo da record per l'australiana che, al Pine Needles Lodge & Golf Club (par 71) di Southern Pines, nel North Carolina, si è imposta con un totale di 271 (67 66 67 71, -13) colpi. Il successo (secondo in un Major dopo quello arrivato nel 2021 all'Amundi Evian Championship), le ha permesso di incassare 1.800.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 10.000.000. Mai nella storia del golf femminile c'era stata vincita più alta in un singolo torneo. "Sono senza parole, non posso crederci. Vincere lo US Womens Open è sempre stato il mio sogno da bambina e ora sono riuscita a realizzarlo. E' fantastico e questa rappresenta la vittoria più bella della mia carriera", commenta la 25enne di Perth (ma con origini sudcoreane). In vetta fin dal secondo giro, ha poi dominato la scena superando di quattro colpi l'americana Mina Harigae, seconda con 275 (-9) davanti alla sudcoreana Hye Jin Choy, terza con 277 (-7).