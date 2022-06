Golf, PGA Tour: The Memorial ad Horschel, Molinari crolla

Grande exploit di Billy Horschel , mentre traumatico crollo per Francesco Molinari . A Dublin , in Ohio ( Usa ), il The Memorial Tournament va all'americano che, con un totale di 275 (70 68 65 72, -13) domina la scena superando di quattro colpi il connazionale Aaron Wise , secondo con 279 (-9) davanti a Patrick Cantlay (campione uscente, ha vinto il torneo nel 2021 ma anche nel 2019) e al cileno Joaquin Niemann , entrambi terzi con 281 (-7). Al Muirfield Village Golf Club (par 72), brutto stop per Francesco Molinari. L'azzurro infatti, quarto al termine del "moving day", aveva acceso le speranze di molti tifosi, ma ha poi concluso il torneo al 26° posto con uno score di 287 (71 68 70 78, -1).

Ultimo giro in 78 (+6) per il torinese che, nelle ultime 18 buche, ha trovato cinque bogey (sei quelli totali) e un doppio bogey nelle prime 12, con due birdie (alla 13 e alla 18). Per Horschel si tratta del settimo titolo (in 293 apparizioni) in carriera sul PGA Tour, che gli ha fruttato un guadagno da 2.160.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 12.000.000 e il permesso di passare dalla 17ª alla 11ª posizione del world ranking e dalla 30ª alla 10ª nella FedEx Cup. Nei primi tre giri, il 35enne di Grant è stato quasi impeccabile (un solo bogey in 54 buche), mentre nell'ultimo ha firmato un birdie e un eagle (il primo in 576 "hole" giocate in carriera al The Memorial, con la prodezza arrivata alla 15, par 5), con tre bogey. Campione della FedEx Cup nel 2014, grazie a questa affermazione lo statunitense ha messo nel mirino la Top 10 mondiale.