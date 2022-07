Golf, Molinari al The Open: "Cerco fiducia"

Dal trionfo alle difficoltà, dalle vittorie agli insuccessi, dal The Open al The Open. Francesco Molinari riavvolge il nastro. Nel 2018 a Carnoustie, in Scozia, è stato il primo italiano a vincere un Major, quello più antico al mondo, e ad alzare al cielo la Claret Jug. "Porto dentro di me ricordi bellissimi, indelebili. Mai avrei immaginato di poter vincere e invece, colpo dopo colpo, mi sono creato l'opportunità. Ricordo la sfida con Tiger, il vento, l'impresa. Fu un'apoteosi", il racconto di Chicco Molinari in un'intervista all'ANSA a due giorni dal via della 150esima edizione del The Open, in programma all'Old Course di St. Andrews, in Scozia. Un exploit che segnò il culmine di un anno d'oro che lo portò poi a trascinare il team Europe alla Ryder Cup di Parigi. Dopo il The Masters, nell'aprile 2019 in cui ha sfiorato il capolavoro, tutto si è tragicamente capovolto. Nessuna vittoria, molte difficoltà, tra trasferimenti (da Londra a Los Angeles), infortuni e rinunce, come quella di saltare i Giochi di Tokyo.