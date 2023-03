Ranking Golf: Scheffler torna sul trono, Molinari è il miglior azzurro

Il trionfo in Florida al The Players Championship di Scottie Scheffler vale il trono del golf mondiale. L'americano ha spodestato sul trono lo spagnolo Jon Rahm, ora 2/o davanti al nordirlandese Rory McIlroy, 3/o. La Top 10 ha visto Max Homa passare dalla 7/a alla 6/a posizione, percorso inverso per Xander Schauffele. Il norvegese Viktor Hovland è balzato dalla 11/a alla 9/a piazza grazie al terzo posto ottenuto nel The Players, mentre Thomas si posiziona al decimo. Per gli azzurri il miglior piazzamento è di Molinari (122/o)