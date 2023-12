Hockey, dopo la tragedia di Johnson protezioni obbligatorie per la gola

ZURIGO (Svizzera) - La Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio , IIHF, ha approvato una nuova regola per le partite di hockey su ghiaccio, l' uso obbligatorio di una protezione per il collo . La tragica morte in Inghilterra del giocatore americano Adam Johnson , all'età di 29 anni, a causa del taglio sul collo provocato dalla lama del pattino di un rivale, ha indotto l'organizzazione ad adottare il provvedimento, dal quale saranno esentate la NHL e le leghe professionistiche . Ma l’obbligo verrà applicato ai Giochi Olimpici e ad altri tornei e competizioni amatoriali.

Un obbligo non ancora in vigore

L’IIHF non ha saputo specificare la data in cui entrerà in vigore l'uso obbligatorio della protezione per il collo. La criticità principale è dovuta alla necessità di soddisfare la domanda di questo prodotto che sempre più giocatori utilizzano. "L'IIHF mantiene uno stretto contatto con i produttori per garantire che siano in grado di rispondere all'attuale elevata domanda - si legge nella nota ufficiale della Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio - fino all'entrata in vigore ufficiale dello standard, l'IIHF continua a raccomandare vivamente che tutti i giocatori che partecipano a una competizione IIHF indossino protezioni per evitare la lacerazione del collo”.