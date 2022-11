Mondiali vasca corta: ecco i 20 convocati dell'Italia per Melbourne

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Saranno venti gli atleti azzurri che parteciperanno alla 16ª edizione dei mondiali in vasca corta, in programma dal 13 al 18 dicembre al Melbourne Sports and Aquatic Centre. Il grande nuoto, che torna così in Australia dopo ben 15 anni (era il 2007), vedrà ancora una volta protagonisti gli atleti azzurri che cercheranno di bissare l'ottimo bottino di 16 medaglie (5 medaglie d'oro, 5 argenti e 6 bronzi) conquistato un anno fa ad Abu Dhabi. Un evento che coinvolgerà più di 700 atleti in rappresentanza di 180 paesi. Tanta concorrenza ma nessun timore reverenziale, come confermato dal direttore tecnico azzurro Cesare Butini: "I risultati ottenuti nella prima decade di novembre sono di ottima qualità malgrado il campionato assoluto si sia svolto in anticipo rispetto all'abituale ciclo di preparazione", spiega Butini. "Questi risultati acquisiscono un significativo valore di crescita", sottolinea il dt azzurro. L'Italia può contare su una squadra competitiva, un mix di veterani e giovani speranze, che ha saputo superare indenne il periodo negativo, a metà tra pandemia e rincari energetici: "L'impegno di atleti, tecnici e dirigenti è sempre stato encomiabile ed ha prodotto ottime prestazioni per qualità e densità. Gli atleti più esperti si sono confermati e sono emersi giovani nuotatori e nuotatrici. Questo ci stimola sempre di più a supportare in modo efficace le nostre società".