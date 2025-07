Federica Pellegrini sola senza Matteo Giunta:il post Instagram è virale

Federica Pellegrini "lasciata" da Matteo Giunta. Il marito della storica campionessa azzurra, allenatore di Tete Martinenghi, vola infatti a Singapore per i Mondiali di nuoto e a casa, ad aspettarlo, rimangono Federica e la piccola Matilde, di un anno e mezzo. Il post di Federica è dolcissimo e non solo per le paste che regala al marito prima della partenza, ma anche per quello che scrive: "In bocca al lupo Tato. Che non sia mai che a Singapore mi deperisci. Noi ti aspettiamo qui".