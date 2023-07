Mondiali di nuoto, trionfo Ceccon: è oro! Martinenghi d'argento

FUKUOKA (GIAPPONE) - Trionfo per Thomas Ceccon , che conquista la medaglia d'oro nei 50 metri farfalla maschili ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka . L'italiano vince la sua quinta medaglia mondiale con il tempo di 22"68 . Dietro di lui per il portoghese Matos Ribeiro (argento) e il francese Grousset (bronzo). Per l'azzurro è anche record italiano .

Ceccon: "Una cosa fantastica"

Le parole di Thomas Ceccon dopo il trionfo: "Sono contentissimo, forse volevo più questa che quella nei 100 dorso. Ringrazio i fisioterapisti che in questi venti minuti mi hanno aiutato, è stata una cosa fantastica. Sono meno stanco adesso che dopo i 100 dorso, sono campione del mondo e sono molto contento. Una gara molto buona".

Martineghi argento nei 100 metri rana

Uno straordinario Nicolò Martinenghi vince l'argento nei 100 metri rana ai Mondiali di Fukuoka, in Giappone. L'azzurro che ha chiuso in 58"72, dietro solo al cinese Haiyang Qin che si è preso l'oro in 57"69. Con lo stesso tempo dell'azzurro l'olandese Arno Kamminga e lo statunitense Nic Fink, che hanno chiuso ex aequo: tre atleti, dunque, sul secondo gradino del podio.

Martinenghi, tutta la gioia per l'argento

Altra medaglia per la spedizione azzurra, con Martinenghi che non nasconde tutta la sua emozione: "Incredibile, sapevo che sarebbe stata una gara sul filo del rasoio. Il tempo non è per niente buono, ma porto a casa questo argento come fosse un oro. Sono al settimo cielo, ho cercato di vendere cara la pelle Qin (il cinese che ha vinto l'oro ndr) è stato fortisisimo, sarà lui da battere anche il prossimo anno. Ora sto per svenire devo andare a sdraiarmi a terra".