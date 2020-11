World Padel Tour, Juan Tello positivo al Coronavirus

ROMA - Cresce il numero di sportivi positivi al Coronavirus anche nel padel. L'argentino Juan Tello, numero 14 del ranking mondiale e compagno di squadra di Federico Chingotto, ha contratto il Covid-19 e salterà la prossima tappa del World Padel Tour. Ad Alicante, dunque, non ci sarà la testa di serie numero 5. L'argentino, in ogni caso, potrebbe essere presente a Las Rozas per l'ultimo torneo della stagione che precede la finale master. Di seguito l'annuncio di Tello: "Purtroppo non posso partecipare all'Open di Alicante perchè sono risultato positivo al Covid-19. Spero di essere presto al 100%".