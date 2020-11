A Treviso cresce la voglia di giocare a padel

TREVISO - Tre campi, tutti indoor, nella provincia di Treviso. Un progetto che ha spiccato il volo post lockdown. Stiamo parlando dello 0422 Padel Club, che in appena sei mesi ha raccolto un grande numero di appassionati ed agonisti: "I campi sono aperti dallo scorso 10 maggio – le parole della proprietaria Marta Conean – da quando il Presidente della Regione Zaia ha dato l’ok alla ripresa. Sono arrivati molti amici e sono felice del riscontro da parte delle persone".

Marta Conean, fiduciaria FIT per il Veneto, è stata tra le prime a credere in questo sport: "Lavoro nel padel da cinque anni, per la Federazione ho fatto la prima trasmissione che si chiamava 'Bandeja' su Supertennis. Due anni fa ho ideato lo Street Padel Tour su dieci città italiane. Quindi è stato naturale per me costruire dei campi di Padel nella mia città, Treviso". La città trevigiana ha risposto alla grande, segno che anche in Veneto questa fantastica disciplina sportiva ha preso piede: "A Treviso è uno sport nuovo, mi aspettavo questo sviluppo veloce perché il Padel rispecchia la società di oggi. Le persone che entrano in campo, dopo aver terminato la partita, sono felici. Qui in Veneto siamo partiti in ritardo perchè siamo un po’ più diffidenti ma quando partiamo ci sono grandi imprenditori che poi investono. Sono già in progetto da qui a giugno prossimo 14 campi da padel".

Al momento, in Veneto ci sono 17 club affiliati alla Federazione, per un totale di 36 campi di cui la metà coperti. Intanto, lo 0422 Padel Club, fresco vincitore della Serie D regionale, si è strutturato in maniera professionale: "Sono Istruttore di 2° grado – aggiunge Marta Conean – e insegno la mattina agli amici. Inoltre abbiamo due Istruttori di 1° grado, Enrico De Marco e Alessandro Zappella. In Veneto abbiamo solo un Maestro Nazionale, senza dubbio si deve crescere sulla formazione per far sì che possa alzarsi il livello di gioco degli atleti veneti. Al nostro Club, tuttavia, abbiamo un gruppo di donne molto attivo, ben 56, e spesso organizziamo tornei femminili. Il padel è uno sport che dà ampio spazio a varie possibilità, domenica scorsa avevamo i campi pieni di coppie misto". Il fiore all’occhiello del Club è senza dubbio l’attenzione posta sui ragazzi, come ci sottolinea Marta Conean: "Abbiamo 25 ragazzi che fanno la Scuola Padel il pomeriggio, dal 2003 al 2012. Io mi occupo anche della parte atletica. I ragazzi si allenano due volte la settimana e la risposta è ottima, loro sono contenti perché si divertono. Puntiamo su di loro perché rappresentano il futuro".

