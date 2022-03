Padel, partenership tra Seba Nerone e il club Sportfriendly

Sbarca in Italia , tra meno di sette giorni, la Seba Nerone Academy . L’argentino, ex giocatore del World Padel Tour di cui è stato numero 1 al mondo , campione del mondo con la Nazionale albiceleste per cinque volte, è infatti diventato direttore tecnico del club Padelcity Sportfriendly di Torino. Il palmarès di Seba Nerone parla da sé: già direttore tecnico del Padel Club Fuencarral di Madrid, nel 2011 ha fatto esordire nel WPT Sanyo Gutierrez, che oggi conosciamo come uno dei giocatori più talentuosi di padel mentre cinque anni dopo ha battezzato l’esordio dell’allora 22enne Alex Ruíz, attuale n.7 WPT.

Oltre al suo ruolo in campo, Seba Nerone è uno dei commentatori del Circuito di Padel: insieme a Lalo Alzueta si occupa, infatti, del commento tecnico e tattico delle partite disputate sui campi centrali delle tappe più importanti del WPT. Arriva quindi nel capoluogo piemontese un nome di prestigio, che ha legato la sua celebrità al marchio adidas con la firma della racchetta Adipower Attack 3.1. Il primo appuntamento è per il weekend del 18-20 marzo: la prima giornata sarà dedicata alla formazione e all’affiancamento dello staff tecnico del Circolo Sportfriendly mentre sabato e domenica è in programma la padel class, formata da gruppi di quattro giocatori dello stesso livello ai quali sarà riservata un’ora di allenamento più commento tecnico con gli allievi. La formazione con lo staff tecnico del Circolo sarà uno dei capisaldi di questa intesa: l’accordo punta infatti a garantire a tutti gli allievi dell’Academy che la cosiddetta “metodologia spagnola” sia uniforme e rispecchi una filosofia di gioco internazionale. La partnership tra il Padelcity Sportfriendly e Seba Nerone si articolerà in otto incontri mensili, con lezioni e stage dedicati a giocatori di ogni livello. Il volto di Seba Nerone è sicuramente di grande impatto per il mondo del padel piemontese e italiano, soprattutto alla luce della grande crescita che sta avendo questo sport nel Belpaese, con un trend in continuo aumento negli ultimi anni sia per numero di strutture che di giocatori praticanti. Lo sviluppo vertiginoso del padel sta quindi elevando il livello di conoscenza di questo sport e la scelta del Padelcity Sportfriendly è ricaduta sulla professionalità e l’esperienza di Seba Nerone, nella convinzione che la formazione sia fondamentale per la crescita del proprio Club e del movimento in generale.