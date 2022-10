Riccione goes to Marbella

Una localita’ Internazionale, la temperatura ancora estiva, il mare, il sole, la cucina Spagnola e la presenza “del club de Padel” piu’ bello dell’Andalusia. Come potevano i “padellari Riccionesi” resistere alla tentazione? Facile, hanno ceduto…. Nasce cosi, da un’ivito dell’amico Miky Sanchez, la trasferta della delegazione Riccionese a Marbella. Miky Sanchez noto maestro nativo di Vallaiolid, ora residente a Marbella, che ha cresciuto sportivamente Miguelito Yanguas e Arturo Coello (con cui collabora tuttora), ha organizzato per i ragazzi romagnoli, 4 giorni di “padel intensivo”, tenutosi al centro sportivo “Nueva Alcantara Club”; un centro all’avanguardia che conta 16 piste da Padel, una palestra, uno spazio beauty, 2 bar ed un ristorante. La nutrita delegazione Riccionese capitanata dall’ex campione di calcio Billy Costacurta, dal campione del mondo over 55 Matteo Bartolini e dal Maestro Tony Mami, contava la presenza dei giovani Lory, Penny e Davidino, delle ragazze Vale, Naty e Susy e dei goliardici Gigi e Bertu. Come sempre Il padel non ha confini e crea legami sani e forti….