Il Major di padel torna al Foro Italico, Cozzoli: "Scommessa vinta"

Una storia iniziata con i primi due campi

"Al di là dell'affluenza di pubblico, a detta di molti è stato il torneo più bello, anche più di quello di Parigi - ha aggiunto Cozzoli -. Quello del Major di Roma è un sogno che si è avverato, nato dalla visione e dalla intuizione che per primi abbiamo avuto installando due campi da padel. Qualcuno ci accusava di aver profanato il Foro Italico. Oggi possiamo invece godere tutti di questo risultato, perché da quei due campi è nato tutto questo". L'assessore capitolino sport, moda, turismo e grandi eventi, Alessandro Onorato, ha parlato di un fenomeno, quello del padel, che ormai è "una certezza" perché i "numeri sono impressionati, oltre un milione e duecento mila praticanti in Italia, di cui oltre il 20% di questi è a Roma". L'assessore della Regione Lazio ad ambiente, sport, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, Elena Palazzo, ha concluso: "La Regione c'è ed è a disposizione della Federazione, insieme intraprenderemo tanti percorsi".

Parata di stelle al Foro Italico

Oltre cento partite in nove giorni per un torneo che per la prima volta sarà disputato nella formula combined (donne e uomini insieme per un tabellone maschile da 56 coppie e femminile da 48). Le stelle del padel ci saranno tutte: compreso chi lo scorso anno si è aggiudicato la prima edizione e stiamo parlando di Juan Lebron e Alejandro Galan. Non mancheranno Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno, così come Arturo Coello e Agustin Tapia, fino al veterano Fernando Belasteguin in coppia con Miguel Yanguas. Tanti anche gli azzurri, molti dei quali protagonisti a Cracovia per i Giochi Europei. Al fianco di Simone Cremona rivedremo Marco Cassetta: il 24enne piemontese ha conquistato un argento nel doppio misto con Giulia Sussarello, vincitrice anche di un bronzo nel doppio femminile al fianco di Chiara Pappacena. Passando proprio al tabellone femminile del BNL Italy Major Premier Padel, Sussarello e Pappacena giocheranno rispettivamente in coppia con Emily Stellato e Giorgia Marchetti. Nell'entry list femminile anche le coppie Ariana Sanchez-Paula Josemaria, Gemma Triay-Marta Ortega e Delfina Brea- Beatriz Gonzalez. Insomma, gli ingredienti per un grande successo sembrano esserci tutti con le finali che che si disputeranno nel Centrale del Foro Italico. Dieci mila, fino a questo momento, i biglietti staccati.