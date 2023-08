Italian Padel Awards, le stelle arrivano al Foro Italico

Italian Padel Awards, le novità

A presentare la serata sarà Alessandro Lupi, content director dell'evento, che ha svelato alcune novità interessanti. Prima di tutto, vista la mancanza di tornei in questo periodo, molti dei più grandi campioni di padel potranno essere presenti a Roma. Non solo, ci saranno anche gli atleti della Nazionale italiana reduci dai Giochi Europei a Cracovia, e la prima storica medaglia d'oro conquistata da Carolina Orsi nella categoria femminile in coppia con Giorgia Marchetti. Non potrà poi mancare la sfida tra "Roma" e "Milano" che sarà invece appannaggio di ex calciatori.

Italian Padel Awards, i premiati

Per la categoria Rising Star ci sarà Pablo Cardona: spagnolo, classe 2004 considerato uno dei più grande prospetti a livello mondiale. Premiato anche Seba Nerone, categoria Legends, ex numero uno al mondo nel 2001 con Gaby Reca. Categoria coach sarà premiato Manu Martin mentre per quanto riguarda i club è certo il premio al Circolo Canottieri Aniene, vincitore dello scudetto sia nella categoria maschile che femminile.