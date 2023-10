Cremona Pala Padel: festa di sport e solidarietà

Il padel si unisce alla solidarietà con un evento a scopo benefico per la fondazione Vialli e Mauro. Teatro dell'evento, con Prometeon main sponsor, una location di assoluto prestigio, sia per la bellezza della struttura che per i nomi dei proprietari del Circolo. Antonio Cabrini e Cesare Prandelli, dopo aver scritto pagine indelebili nella storia del calcio, si sono aggiunti alla lista di imprenditori ex calciatori appassionati al padel. Da qui è nata l'idea del Cremona Pala Padel, il nuovo centro con quattro campi di padel inaugurato la settimana scorsa e che nel weekend ha coinvolto VIP del mondo dello sport e dello spettacolo per un torneo maschile e femminile. Tanti i personaggi che hanno battezzato i campi di Cremona, con una nutrita rappresentanza dal calcio con la partecipazione, tra gli altri, di Budel, Doni, Galante, Iuliano, Locatelli, Quagliarella , Bonera, Bergomi, Maspero, Ferrara e Nicola Amoruso.