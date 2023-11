Assoluti 2023, festa Scudetto: Parma incorona i nuovi campioni

Simone Cremona e Emily Stellato restano sul tetto d'Italia . Le finali dei Campionati Assoluti Italiani, svolti domenica scorsa sui campi del Pro Parma, hanno confermato come trionfatori i due atleti azzurri, che hanno conquistato l'alloro tricolore seppur con compagni diversi rispetto all'edizione 2022. Simone Cremona conquista il titolo italiano in coppia questa volta con Lorenzo Di Giovanni , al termine di una finale emozionante vinta contro Graziotti-Sinicropi, teste di serie n.1 del tabellone, con il punteggio di 2-6 6-3 7-5. Per l'atleta di Piacenza è il quarto successo consecutivo, il sesto degli ultimi sette anni e il record viene impreziosito da un altro dato sensazionale: quattro compagni diversi durante questo cammino che sottolinea il feeling di Simone con questa competizione. Prima di Di Giovanni, infatti, Cremona aveva conquistato i Campionati Assoluti con Daniele Cattaneo, Marcelo Capitani e Marco Cassetta.

Stellato-Casali trionfa nel femminile

Nella categoria femminile, è invece Emily Stellato a confermarsi Campionessa d'Italia, questa volta in coppia con Carlotta Casali. Il bis arriva dopo una finale dominata contro la coppia Chiara Pappacena-Giorgia Marchetti, vinta con il punteggio di 6-3 6-1. La coppia Stellato-Casali dimostra quindi un ottimo feeling, nonostante le poche partite giocate insieme, segno di una sintonia già nata sul campo tra le due atlete. Per Casali, residente a Madrid, è un bellissimo ritorno in patria, con il successo conquistato nella più importante competizione italiana. Terminati i Campionati Assoluti, gli occhi del padel italiano si sposteranno prima in Paraguay per i FIP Juniors World Padel Championships e la settimana successiva per l'ultima tappa dello Slam by Mini. Prima del gran finale di dicembre, con il meglio del padel internazionale a Milano per la tappa del Premier Padel, categoria P1.