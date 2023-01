Milano, al Padel Trend Expo ospite speciale il Padel MIXTO

Con la consegna della maglia dell’ Athletica Vaticana da parte di Stefano Bertoglio , atleta della Città del Vaticano, a Roberto Punzo , atleta con disabilità motoria dell’ ASD Sportinsieme Roma , si è costituita oggi a Roma, presso il Joy Padel, la coppia che rappresenterà la Città del Vaticano in occasione della prima competizione europea di Padel MIXTO in programma a Milano il prossimo 13 gennaio 2023, dalle 15:00 alle 19:00, presso il MiCo (Centro Congressi di Fiera Milano City), nell’ambito del Padel Trend Expo .

Il Padel MIXTO permette la competizione tra doppi di giocatori e giocatrici con e senza disabilità, nella stessa coppia. Al primo campionato europeo di Padel MIXTO, oltre alla Città del Vaticano, saranno rappresentate Italia, Francia, Spagna e Ucraina. Per l’Italia, giocherà la coppia Facchetti-Galliano, vincitrice delle tappe nazionali organizzate nel corso del 2022.

“Il 2023 inizia con l’entusiasmo alle stelle!” ha dichiarato Luca Alessandrini, Presidente ASD SportinsiemeRoma, ideatrice e promotrice del Padel MIXTO. “Vivremo sul campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato. Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno la realizzazione di questa meravigliosa tre giorni di sport, insieme a tutti gli sportivi ed appassionati di Padel e all’ASD EcoPadel per l’importante supporto tecnico”.

“Ci si incontra perché ci si è messi in cammino” ha commentato Roberto Punzo. “La pratica sportiva del Padel MIXTO ha permesso oggi un altro momento di condivisione di quei valori sociali che fanno, di persone che si incontrano anche solo per la prima volta, comunità che cammina insieme verso obiettivi comuni. Ringrazio gli organizzatori e l’Athetica Vaticana per il concreto contributo e la fattiva volontà di condividere, insieme alle persone con disabilità, ulteriori spazi di pratica sportiva, senza necessità di classificazioni sportive funzionali. Il Padel MIXTO si qualifica quale sport per persone, diversante abili e in relativa salute, che ambiscono insieme ad una società migliore in cui vivere”.

Massimo Malizia, presidente dell’ASD EcoPadel, che garantirà il proprio contributo tecnico in occasione del primo campionato europeo di Padel MIXTO, ha sottolineato che “vedere evolversi una pratica sportiva di cui ho immaginato le potenzialità e ho sostenuto, allenando Roberto in questo ultimo anno, costituisce la conferma del valore dello sport, quando concepito a favore delle persone, non per selezionarle ma per renderle partecipi e capaci di incidere, insieme agli altri, nella quotidianità dell’esercizio sportivo”.