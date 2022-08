Premier Padel, Galan e Lebron vincono pure al Madrid P1

Galan e Lebron ancora campioni

Gioia incontebile e commossa per i due vincitori al termine dell'incontro, in particolare per il padrone di casa madrileno Ale Galan: "Una gioia incredibile riuscire a vincere contro una coppia fortissima come Navarro e Di Nenno: 3 finali di Premier Padel su 4 le abbiamo giocate contro di loro e non è certo un caso. Vincere in casa, poi, davanti ai miei amici e la mia famiglia, rende il tutto ancora più piacevole. Siamo cresciuti partita dopo partita, inizialmente non giocavano il padel che avremmo voluto, quello a cui siamo abituati, poi siamo riusciti ad arrivare al nosto livello". Fatica a parlare per l'emozione Juan Lebron: "Gli ultimi due anni sono stati particolari per le restrizioni dovute alla pandemia, ritrovarci con tutte queste persone a fare il tifo per noi è incredibile. Voglio anche fare i complimenti a Navarro e Di Nenno. Abbiamo offerto agli spettatori una partita incredibile e non sarebbe stata così senza loro. Ma soprattutto voglio complimentarmi con il mio compagno di squadra Ale Galan, perché il suo è stato un 'torneazo', un torneo pazzesco".