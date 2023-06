Padel Club Rende, grande successo per il doppio torneo amatoriale

Padel Club Rende, le due giornate di gare

Le partite seppur amatoriali sono state impreziosite da spunti tecnici e agonistici molto interessanti. La vittoria della prima tappa è stata appannaggio della coppia Greco-Greco sulla giovanissima coppia Iannello-Ricchio, mentre la coppia Polimeno-Perrotta si è aggiudicata la seconda tappa sulla coppia Torano-Morrone. Parole di apprezzamento del presidente Peluso ai giocatori in gara per lo spettacolo registrato nelle due giornate. Al termine dei match è stata effettuata la premiazione dei vincitori e lanciata la sfida per la prossima tappa.

Padel Club Rende, risultati di prestigio

Il mese di giugno è stato caratterizzato anche da risultati importanti per il Padel Club Rende che ha ottenuto la qualificazione alla finali nazionali del circuito "Tpra Road To Rome" con due coppie di misto, rispettivamente Peluso-Liporace nel tabellone 'Expert Level' e Meliadò-Calabrese in quello 'Entry Level'. Altro importante risultato del Padel Club Rende è stato quello della qualificazione alla Fase Nazionale di Coppa Italia della propria squadra "Quanti anni mi dai", capitanata da Eugenia Meliadò.