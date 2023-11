Padel Village Civitavecchia, torneo femminile per la prevenzione del tumore al seno

Nel mese di novembre saranno in programma anche 2 super tornei di categoria misto. A breve ci sarà una grande novità…

Partiremo con la formula champions league unica nel suo genere che partirà subito i primi di gennaio.

Nel mese di ottobre è andato in scena un torneo femminile di beneficenza , in supporto per la ricerca e prevenzione contro il tumore al seno in collaborazione con l’associazione in the clauds. È stata una giornata ricca di divertimento ma anche tanta commozione, nel ricordare una ragazza che oggi non c’è più Claudia Sacco.