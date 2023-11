Ad Anguillara Sabazia sorge l’Impero Sporting Club

Anno 2022 D.C. Su un colle di Anguillara Sabazia prese vita l’Impero Sporting Club. Circolo sportivo pensato e costruito per offrire un servizio di alta qualità a tutti coloro che abitano vicino al lago di Bracciano. L’idea è quella di offrire qualsiasi tipo di servizio per tutta la famiglia, infatti dispone di due campi da tennis in terra rossa di ultima generazione, 6 campi di padel di cui 4 coperti con una struttura alta 12 metri bioclimatica, per giocare sia d’inverno che d’estate in condizioni climatiche perfette, una palestra multifunzione, due spogliatoi a servizio dei clienti, un'area ristoro e prossimamente saranno costruiti una piscina con un ristorante. Ogni minimo particolare è stato scelto per accogliere i clienti come se fossero a casa.