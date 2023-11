Spector Padel House Firenze, una raccolta fondi dopo l’alluvione

Che il padel sia uno sport inclusivo si sa, ma è proprio nei momenti difficili che le comunità si fanno forza e creano legami di aiuto e mutuo soccorso. Ed è quello che è successo a SPH Firenze, situata a Campi Bisenzio, uno dei comuni più colpiti dall’alluvione del 2 novembre 2023 . In molti purtroppo hanno subito danni ai propri beni e sono moralmente provati. La furia dell’acqua ha portato via storie e ricordi in pochi minuti, ma in questi momenti lo spirito altruista (e sportivo) si fa largo. La company SPH sta infatti pensando di organizzare a supporto della popolazione locale e della propria community Toscana un torneo di raccolta fondi che possa rendere meno faticosa la ricostruzione per tutti coloro che hanno subito danni . I campi dei partners Acquamatta, Studio Nuti e Car Village insieme a tutti gli altri, saranno il palcoscenico di questa iniziativa.

Spector Padel House Firenze, ritorno alla normalità

Gustavo Spector ha affermato: “Mi è già successo in Argentina che una zona della mia regione subisse una grande inondazione e in quell’occasione organizzammo un torneo di raccolta fondi. Vorrei poter dare anche in questo caso una mano, anche se piccola. In tanti ci hanno scelto come club sportivo e hanno creduto in noi fin dall’inizio, è il momento di ricambiare il supporto". Le attività del club sono fin da subito tornate alla normalità e l’Hidron (all’interno del quale è sita SPH Firenze ndr.) è stato trasformato per i giorni a seguire in un hub per gli alluvionati. Ad oggi, ogni settimana si tengono tornei “Re e Regina del pozzo” e anche in questa House del network come in SPH Milano-Barona, si procede nella costruzione della squadra di Serie C e Coppa Italia.