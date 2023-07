Mondiali di Fukuoka, i convocati del Settebello di Campagna

Tutto pronto per il viaggio in Giappone, archiviata la finale di World League e la medaglia d'argento. Il commissario tecnico dell'Italia di pallanuoto, Alessandro Campagna, ha scelto i 15 azzurri che comporranno il Settebello ai campionati mondiali di Fukuoka, in programma dal 17 al 29 luglio al Marine Messe Fukuoka Hall B. I vice campioni del mondo esordiranno contro la Francia, poi sfideranno Cina e Canada, le altre squadre che compongono il girone B. Le partite saranno trasmesse sia dalla Rai che da Skysport.