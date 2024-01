Settebello ko con la Spagna, niente pass per Parigi

ZAGABRIA (CROAZIA) - Niente da fare per il Settebello. L'avventura degli azzurri agli Europei di Zagabria si ferma in semifinale dove la nazionale di pallanuoto maschile ha ceduto alla Spagna per 7-4. Addesso la squadra di coach Campagna giocherà la finale per il terzo posto contro la perdente della semifinale tra Ungheria e Croazia ma dice addio alle chance di giocarsi il pass per Parigi 2024. Gli azzurri avranno però una seconda opportunità per qualificarsi alle prossime Olimpiadi ai Mondiali di Doha.