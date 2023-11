"Day of Reckoning", serata di grande boxe a Riad: dove seguirla in tv

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Scatta il conto alla rovescia per "Day of Reckoning" , la storica serata di combattimento che come hanno annunciato Dazn e Riyadh Season andrà in scena il prossimo 23 dicembre (evento trasmesso in tutto il mondo proprio da Dazn).

A Riad, (capitale dell'Arabia Saudita dove di recente si sono sfidati Tyson Fury e Francis Ngannou davanti a una platea zeppa di vip) i più grandi campioni della boxe si affronteranno in quella che si preannuncia come una serata ricca di azione e spettacolo. "Day of Reckoning" sarà disponibile su DAZN come evento in pay-per-view in Italia e in oltre 200 mercati in tutto il mondo, in diretta e on-demand da smartphone, smart TV, tablet, PC e console.

Joshua contro Wallin nel Co-Main Event

Il Co-Main Event vedrà una card senza precedenti: l'ex due volte campione del mondo unificato dei pesi massimi Anthony Joshua affronterà per il titolo mondiale Otto Wallin, mentre l'ex campione del mondo WBO Joseph Parker sfiderà il Bronze Bomber ed ex detentore del titolo mondiale WBC Deontay Wilder.