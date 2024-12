Pugilato, al via i campionati italiani: dal ritorno di Carini agli altri match

La Federboxe ha annunciato sui social i prossimi match validi per il titolo di campione d’Italia. Il 21 febbraio 2025 a Casoria si disputerà l’incontro per il titolo vacante dei Pesi Piuma tra Ghaith Weslati e Raffaele Imparato, unico match di cui si conosca già data ed orario. Il campione in carica Armando Casamonica, reduce dall’esperienza negli Stati Uniti, affronterà Edoardo D’Addazio per il titolo dei Superleggeri, mentre Jonathan Kagasso difenderà il titolo dei Massimi Leggeri contro Claudio Squeo. Stabilito, inoltre, un campionato ‘ad interim’ per i Mediomassimi tra Federico Gassani e Aleksander Ramo, con l’obbligo per il vincitore di sfidare Eros Seghetti, campione attualmente fermo per infortunio.