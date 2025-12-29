Paura per Anthony Joshua, incidente terribile con un camion: due morti. Le sue condizioni
Paura e momenti drammatici. Il pugile britannico Anthony Joshua, 36 anni, è stato coinvolto in un grave incidente stradale sulla superstrada Lagos-Ibadan, vicino a Makun, in Nigeria. La sua Lexus Jeep si è schiantata contro un camion fermo, causando la morte di due persone. Joshua, reduce dalla discussa sfida contro Jake Paul, è stato estratto vivo dal veicolo sul quale viaggiaba, visibilmente stordito dopo l'impatto con l'altro mezzo. L'atleta è stato portato in ospedale e le autorità nigeriane hanno confermato che sta bene nonostante gli attimi di terrore vissuti in prima persona.
Anthony Joshua, la carriera
L'incidente è avvenuto mentre Joshua era in vacanza in Nigeria, dopo la sua vittoria per ko al sesto round contro lo youtuber Jake Paul il 19 dicembre a Miami (un match in cui ha frutturato a Paul una mascella). Joshua vanta una carriera di primissimo livello: oro olimpico 2012, campione del mondo pesi massimi unificato (2016-2021), con sconfitte contro Ruiz e Usyk che hanno interrotto il suo dominio nei mesi massimi.