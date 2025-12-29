Paura per Anthony Joshua, incidente terribile con un camion: due morti. Le sue condizioni

Paura e momenti drammatici. Il pugile britannico Anthony Joshua, 36 anni, è stato coinvolto in un grave incidente stradale sulla superstrada Lagos-Ibadan, vicino a Makun, in Nigeria. La sua Lexus Jeep si è schiantata contro un camion fermo, causando la morte di due persone. Joshua, reduce dalla discussa sfida contro Jake Paul, è stato estratto vivo dal veicolo sul quale viaggiaba, visibilmente stordito dopo l'impatto con l'altro mezzo. L'atleta è stato portato in ospedale e le autorità nigeriane hanno confermato che sta bene nonostante gli attimi di terrore vissuti in prima persona.