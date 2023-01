Infortunio per Carlos Sainz: frattura di due vertebre per il padre del pilota Ferrari

ROMA - Carlos Sainz sr. ha riportato la frattura di due vertebre torariche in seguito all'incidente che lo ha visto protagonista nella nona tappa della Dakar 2023, quando la sua Audi si è ribaltata nel deserto. Ad annunciarlo è stato proprio il padre del pilota Ferrari tramite i suoi canali social: "Al mio ritorno a Madrid dal Rally Dakar, il mal di schiena patito dopo l'incidente è durato più a lungo del solito - si legge nel post -. Su consiglio medico, mi sono sottoposto a ulteriori accertamenti per valutare nel dettaglio l'entità della lesione. Purtroppo i risultati non hanno portato buone notizie perché ho riscontrato la frattura delle vertebre T5 e T6".