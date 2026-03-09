Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
Sei Nazioni, ufficiale il calendario dell'edizione 2027: l'Italrugby esordirà in trasferta

Grandi protagonisti quest'anno nel torneo che concluderanno in Galles, gli azzurri termineranno il prossimo tra le mura amiche dell'Olimpico: tutti i dettagli
ROMA - In attesa che si concluda l'edizione in corso, con l'Italrugby di Gonzalo Quesada che ha già battuto la Scozia all'esodio e poi l'Inghilterra e andrà a caccia del tris sul campo del Galles nell'ultima giornata, a Dublino è stato già ufficializzato il calendario del Guinness Sei Nazioni 2027.

Il cammino dell'Italrugby nel Sei Nazioni 2027

Gli azzurri faranno il loro esordio sabato 6 febbraio al 'Murrayfield Stadium' di Edimburgo contro la Scozia (ore 14.10 locali, 15.10 italiane), seconda partita del primo turno che sarà inaugurato dall’anticipo serale del venerdì sera (5 febbraio) a Dublino dove l’Irlanda ospiterà l’Inghilterra. Una settimana più tardi, sabato 13 febbraio (ore 15.10), l'Italia di Quesada ospiterà l’Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma nel primo dei tre match casalinghi in programma nell’edizione 2027 del torneo. Terzo turno in calendario nell’iconico Allianz Stadium a Twickenham con la sfida all’Inghilterra, in programma sabato 20 febbraio (ore 16.40 locali, 17.40 italiane). Dopo la settimana di pausa gli azzurri torneranno in campo per due sfide consecutive allo Stadio Olimpico: sabato 6 marzo (ore 15.10) contro la Francia, sabato 13 marzo (ore 15:10) contro il Galles nella parita che chiuderà il Sei Nazioni 2027 dell’Italia.

Sei Nazioni 2027, il calendario completo

Di seguito il calendario completo (con orari italiani) del Sei Nazioni 2027:

1ª giornata:
Irlanda-Inghilterra (5 febbraio 2027, ore 21.10)
Scozia-Italia (6 febbraio 2027, ore 15.10)
Francia-Galles (6 febbraio 2027, ore 17.40)

2ª giornata:
Italia-Irlanda (13 febbraio 2027, ore 15.10)
Scozia-Galles (13 febbraio 2027, ore 17.40)
Inghilterra-Francia (14 febbraio 2027, ore 16.10)

3ª giornata:
Galles-Irlanda (20 febbraio 2027, ore 15.10);
Inghilterra-Italia (20 febbraio 2027, ore 17.40)
Francia-Scozia (21 febbraio 2027, ore 16.10

4ª giornata:
Scozi-Irlanda (5 marzo, ore 21.10)
Italia-Francia (6 marzo, ore 15.10)
Galles-Inghilterra (6 marzo, ore 17.40)

5ª giornata:
Italia-Galles (13 marzo, ore 15.10)
Inghilterra-Scozia (13 marzo, ore 17.40)
Irlanda-Francia (13 marzo, ore 21.10)

 

 

 

