Sei Nazioni, ufficiale il calendario dell'edizione 2027: l'Italrugby esordirà in trasferta

ROMA - In attesa che si concluda l'edizione in corso, con l'Italrugby di Gonzalo Quesada che ha già battuto la Scozia all'esodio e poi l'Inghilterra e andrà a caccia del tris sul campo del Galles nell'ultima giornata, a Dublino è stato già ufficializzato il calendario del Guinness Sei Nazioni 2027.