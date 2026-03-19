L'Italrugby brilla: tre azzurri inseriti nel miglior XV del Sei Nazioni

ROMA - Un'edizione ricca di gloria per l'Italrugby quella del Sei Nazioni che si appena conclusa, con la squadra del ct Gonzalo Quesada che ha ottenuto due successi all'Olimpico (quello contro la Scozia all'esordio e poi quello storico contro l'Inghilterra) e ha anche 'piazzato' tre azzurri nel XV ideale del torneo (vinto dalla Francia).