Maratona maschile 2022: comanda sempre Eliud Kipchoge, Italia lontana

RECORD MONDIALE - Nel 2018 si è assistito ad un nuovo incredibile primato siglato da Eliud Kipchoge che ha corso in 2h01’39”, un crono che ha lasciato tutti di sasso per l’incredibile freschezza con cui il keniano ha tagliato il traguardo della Berlin Marathon. L’anno successivo Eliud non ha difeso il suo primato essendo impegnato nel progetto Ineos 1.59 che lo ha visto completare la distanza di maratona in 1h59’40” al Prater di Vienna, primo uomo nella storia a noi conosciuta a compiere una simile impresa. Risultato non omologato poiché non conseguito in una vera gara. Si è comunque sfiorato il bis cronometrico del vero record mondiale grazie alla magia dell’etiope Kenenisa Bekele che ha conquistato la Berlin Marathon 2019 in 2h01’41”, un risultato arrivato da una prova con tanta incertezza e persino un problema fisico durante la gara che però non ha impedito alla stella di Kenenisa di brillare ancora una volta e di arrivare soli 2 secondi dal primato.

LA CLASSIFICA – Nei primi sei mesi del 2022 le prime 100 posizioni della lista stagionale mondiale vedono maratoneti da 17 paesi. La classifica ricalca grosso modo quella femminile, primo posto ex aequo per Kenya ed Etiopia che impegnano 33 posizioni ciascuno, seguiti da Giappone con 13 atleti, Eritrea con 4 e Marocco con 3. Sono due gli ugandesi e gli israeliani, un maratoneta per Bahrein, Belgio, Brasile, Burundi, Francia, Gibuti, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Tanzania. L’Italia, non c’è.

Capostipite della lista in prima posizione è sempre Eliud Kipchoge con 2h02’40 ottenuto a Tokyo a marzo, in vetta anche nel 2015, 2017, 2018, surclassato da Kenenisa Bekele nel 2016 e nel 2019 mentre nel 2020 era slittato in 44^ posizione con il 2h06’49” della London Marathon e nel 2021 in 14^ posizione con 2h04’30” di Enschede, tappa di avvicinamento ai Giochi Olimpici. La classifica ricalca quella dell’ultima edizione della maratona di Tokyo, ancora Kenya con Amos Kipruto, alle spalle di Eliud a Tokyo con 2h03’13”, terzo posto per l’etiope Tamirat Tola con 2h04’14”.