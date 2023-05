Roma Alba Race 1 giugno, svelate le t-shirt

LA T-SHIRT - Svelata da qualche giorno la T-shirts ufficiali in omaggio nel pacco gara a tutti i partecipanti e che verranno consegnate al ritiro pettorali previsto per il 30 e 31 maggio. Maglie, in tessuto tecnico, ideali per correre la mattina stessa e in tantissimi allenamenti o gare future. Sono una collezione ABC RUNNING in collaborazione con Cisalfa Sport, due colori e forme differenziati per uomo e per donna, sciancrata e avvolgente per lei, ‘performante’ per lui.

ISCRZIONI APERTE - Info e iscrizioni www.albarace.it - Solo 2000 pettorali disponibili.