Corripavia e CNAO, c'è il nuovo progetto 'In corsa verso il benessere - Cancro e Diritto alla Sessualità'

Quest’anno la CorriPavia si farà portavoce anche di importanti messaggi sul fronte della salute e della prevenzione. Nell'ambito della Family Run di 2,5 km, infatti, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica CNAO , in collaborazione con Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo , IRCCS ICS Maugeri e ATS Pavia , promuove “In corsa verso il benessere. Cancro e diritto alla sessualità” una camminata non competitiva volta ad accendere i riflettori sui tumori femminili e sull’importanza di garantire alle donne la possibilità di riappropriarsi della propria sfera intima dopo la diagnosi e le cure oncologiche. Aperta a pazienti, familiari, caregiver, operatori sanitari e amici, la marcia ha lo scopo di raccogliere fondi per realizzare iniziative dedicate alla riabilitazione del pavimento pelvico delle pazienti.

“Le terapie di cui disponiamo, tanto preziose per il trattamento dei tumori, possono determinare effetti collaterali (come menopausa, atrofia vaginale, calo del desiderio, ricorrenti infezioni urinarie e vaginali) dal pesante impatto sulla sessualità delle pazienti e sulla qualità della loro vita di coppia”, spiega Amelia Barcellini, radioterapista oncologo del CNAO. “Pur essendoci strumenti che ci consentono, se non di prevenire, quanto meno di affrontare in modo efficace questi disagi, oggi la salute sessuale è spesso trascurata in ambito oncologico e, soprattutto per le donne che affrontano una neoplasia, resta un tabù. Con la camminata del 24 settembre ci auguriamo di gettare nuova luce su questi temi, sensibilizzando sia le pazienti sull’importanza di parlarne col proprio medico, col partner e con gli amici più intimi, sia il personale sanitario affinché comprenda il problema e superi l'imbarazzo di parlarne con le pazienti”.

“La maggior parte delle donne che si ammalano di cancro oggi considera la sessualità come parte integrante del proprio benessere psico-fisico”, afferma Chiara Cassani ginecologa oncologa della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. “Chirurgia, radioterapia, chemioterapia e terapie endocrine, oltre alla stessa diagnosi di neoplasia, hanno spesso un impatto pesantemente negativo sulla salute sessuale. Menopausa precoce, sindrome genitourinaria della menopausa, modifiche dell’immagine corporea, ansia e depressione sono solo alcuni degli effetti collaterali più frequenti che possono presentarsi. Nell’ottica di una presa in carico globale è fondamentale passare dal concetto di ‘cura della malattia’ a quello di ‘prendersi cura dell’individuo’, puntando sull’alleanza terapeutica con la paziente e tra specialisti differenti (oncologo, ginecologo, radioterapista, fisiatra e fisioterapista, pisco-oncologo, ecc)”.

“Si parla ancora poco di tossicità sessuale e noi medici chiediamo poco alle pazienti di come le cure oncologiche abbiano interferito nella loro vita di coppia”, evidenzia Laura Locati, Professore Associato di Oncologia Medica all’Università di Pavia e Responsabile dell’Oncologia Traslazionale presso l’IRCCS ICS Maugeri. “Quest'anno insieme a CNAO e Policlinico San Matteo vogliamo sensibilizzare i cittadini pavesi su questo tema di salute molto importante, attraverso la CorriPavia del 24 settembre. La corsa anticipa il meeting scientifico che si terrà il 25 settembre al CNAO dal titolo ‘Cancro e benessere sessuale’ che vedrà coinvolti medici e specialisti del settore ma soprattutto le associazioni dei pazienti e i pazienti in prima persona”.

Un’attenzione speciale verrà dedicata anche al fronte della prevenzione. Al termine della camminata, infatti, allo stand dell’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia sarà possibile prenotarsi per aderire ai programmi di screening oncologici (cervice uterina, colon retto, mammografico).

"Per l'ATS di Pavia diffondere la cultura della prevenzione è uno degli strumenti più importanti nella lotta contro i tumori”, dichiara Silvia Deandrea, Responsabile SS Screening Oncologici dell’ATS. “Aderire ai programmi di screening offerti a titolo gratuito significa individuare precocemente i tumori, o i loro precursori, quando non hanno ancora dato segno di sé, e aumentare - di conseguenza - le probabilità di guarigione. Molti tumori, infatti, crescono per mesi o addirittura anni, senza dare alcun disturbo, e i test di screening possono aiutare a individuarli in tempo utile a procedere con la corretta terapia. Per questo motivo aderiamo con grande piacere alla 20^ edizione della CorriPavia, posizionando un nostro gazebo nella zona dell'arrivo, dove tutti i partecipanti potranno fermarsi per avere maggiori informazioni sui programmi di prevenzione e prenotare le proprie visite. Ringraziamo l'organizzazione di questo importante evento sportivo e tutti gli enti sanitari coinvolti - pubblici e privati - insieme ai quali prosegue la sinergia per garantire l'assistenza ai cittadini pavesi".