Classifica mezze maratone italiane 2025: 173 gare, oltre 200mila atleti al traguardo

Testo e statistiche a cura di Daniela De Stefano e Cesare Monetti

ROMA – Dopo aver analizzato i numeri delle maratone italiane è il momento di tirare le somme delle mezze maratone corse sempre in Italia.

21,097km, distanza che sempre più incontra il piacere degli atleti per la sua versatilità e per la richiesta di impegno minore rispetto ad una maratona. Meno usurante di una maratona (42,195km) si può partecipare più spesso e si può programmare più facilmente anche come gita fuori porta, magari con la famiglia e ha quel gusto dove si combina velocità e resistenza. Inoltre è un banco di prova importante per la preparazione in vista di una maratona. I numeri raccontano di un settore in forte crescita con un +25% di atleti rispetto al 2024 e ben 18 gare ufficiali in più.

I numeri

Il primo dato che colpisce è che il calendario recita 173 mezze maratone omologate Fidal, ben 18 in più dello scorso anno 2024, mentre ce ne sono ben 10 annullate/non organizzate per svariati motivi, da elezioni politiche che hanno interessato, ad esempio, la città di Caserta, impedendo la realizzazione della Reggia Reggia, o a maltempo (Savona Half Marathon) o per altre cause, dunque sono andati in scena 173 eventi.

Se fossero tutte collegate conterebbero circa 3.700 km, come andare da Trapani a Ankara o a Lisbona. I mesi in cui si sono svolti più eventi sono Marzo (32), Ottobre (31) e Novembre (26) mentre le domeniche più gettonate sono state il 9 marzo ed il 26 ottobre, con 10 manifestazioni, e il 5 ottobre con 9 gare.

Tante le domeniche in cui gli atleti hanno potuto scegliere tra sei o sette eventi. In totale, sono stati registrati 203.404 atleti che hanno tagliato un traguardo in un mezza maratona (italiani e stranieri), come se a correre fosse stata, ad esempio, l’intera popolazione di Brescia o Paadova , un numero che porta a circa 4,3 milioni di km, come compiere 107 volte il giro del mondo attorno all'equatore.

Per la prima volta dunque superate le 200mila persone al traguardo: le 203.404 sono ben 40.199 in più (+25%) rispetto ai soli 163.205 classificati in Italia nel 2024.

Al traguardo sono arrivati 161.696 uomini e 41.750 donne, queste dunque il 21% del totale. In pratica una donna al traguardo ogni 4 uomini.

La classifica

Le prime posizioni della classifica 2025 sono sovrapponibili a quelle del 2024 con Roma che cavalca le prime due posizioni, grazie alla rinnovata leadership, di Rome Half Marathon che ha contato 18.561 finisher, 4.807 in più dello scorso anno (+35%), una vera esplosione numerica. Un dominio incontrastato, anche nei confronti della sorella maggiore, per età, la RomaOstia che taglia il traguardo di 10.498 con un +2.332 rispetto al 2024. Confermata anche la terza piazza di Milano21 in netto aumento e che, grazie agli 8.883 atleti (+2.725 pari ad un +44%), rifila in maniera stabile la quarta posizione alla mezza maratona del derby meneghino: Stramilano, segue in quarta posizione con 7.390 atleti al traguardo pur con un + 1.655.

Stabile al 5° posto, seppur con 1.086 finisher in più, Napoli City Half Marathon che conta 5.730. Cambio di programma nella 6^ piazza che accoglie la neonata Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari che al debutto segna subito 5.305 finisher facendo slittare la serie veneta: 7° posto per la Romeo&Giulietta Run Half Marathon (4.759, +654) di Verona, seguita dalla sorella scaligera Verona Run Half Marathon (4.692, +933) corsa insieme alla maratona, 9^ la Venice Half Marathon (4.053, +565) anch'essa corsa insieme alla maratona.

Chiude la Top10 il Piemonte con Torino. 10° posto per Torino City Half Marathon che grazie a +1.374 salta a 3.501 finisher, scalando ben cinque posizioni rispetto al 2024. Prima mezza maratona con saldo negativo è Rimini, 20esima posizione, che perde 47 atleti, mentre è la Maratonina di Udine in 50esima posizione il primo evento che conta meno di mille arrivati, precisamente 995 classificati. Fanalini di coda sono la maratonina del Sulcis e la mezza della Battaglia gli unici due eventi a far contare meno di 100 finisher e che, inevitabilmente, chiudono la classifica.

A rappresentare la “media”, con un calcolo aritmetico prendendo i 203mila atleti e dividendoli su 173 mezze maratone, ciascuna maratona avrebbe avuto 1.176 atleti, all’incirca come la Sanremo Half Marathon, in 40esima posizione.