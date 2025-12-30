Corsa e sonno: un binomio stretto e fondamentale per il runner

L’interazione tra corsa e sonno è spesso semplificata in modo eccessivo: si dice che allenarsi faccia dormire meglio e che dormire bene faccia correre meglio. In realtà, il rapporto è molto più complesso e profondamente individuale. Abbiamo approfondito il tema con Coach Paci, per chiarire cosa succede davvero dal punto di vista fisiologico.

Coach Paci, quanto sono davvero legati corsa e sonno?

Sono legati in modo diretto e bidirezionale. La qualità del sonno influenza la capacità di allenarsi e recuperare, mentre l’allenamento incide sul riposo notturno. Non è un automatismo valido per tutti: parliamo di un equilibrio dinamico, che dipende da intensità, volume, orari di allenamento, livello di forma e, soprattutto, dalle caratteristiche individuali del runner.

Perché il sonno è così centrale nel recupero di chi corre?

Perché durante il sonno avvengono i processi fisiologici che rendono utile l’allenamento. In quelle ore l’organismo ripristina le scorte energetiche, in particolare il glicogeno muscolare ed epatico, regola gli equilibri ormonali e sfrutta il picco dell’ormone della crescita nelle fasi di sonno profondo.

Allo stesso tempo si riduce lo stress sistemico, grazie a una modulazione favorevole del sistema nervoso autonomo, e partono i processi di riparazione di muscoli, tendini e tessuti connettivi sollecitati dalla corsa. Se il sonno è cronicamente scarso o frammentato, questi meccanismi si indeboliscono e il recupero diventa inefficace.

Correre aiuta sempre a dormire meglio?

No, non sempre. Una corsa regolare e ben dosata è spesso un potente alleato del sonno: riduce il tempo necessario per addormentarsi, migliora la continuità del riposo e aiuta a stabilizzare il ritmo circadiano. Questo è particolarmente evidente in chi passa da una vita sedentaria a una attiva e in chi riesce a bilanciare correttamente allenamento e recupero.

Quando, invece, la corsa può peggiorare il sonno?

Quando l’allenamento diventa eccessivo rispetto alla capacità individuale di recupero. Allenamenti molto intensi o troppo lunghi, soprattutto se svolti a ridosso dell’orario di coricarsi, possono mantenere attivo il sistema nervoso simpatico. Questo stato di iperattivazione può ritardare l’addormentamento o ridurre la profondità del sonno. Anche l’accumulo di stress, non solo sportivo, contribuisce. Ed è fondamentale ribadire che la risposta è sempre individuale.

Esiste un orario “giusto” per allenarsi senza disturbare il sonno?

Non esiste una regola universale. In generale, sedute ad alta intensità in tarda serata possono creare problemi a qualcuno, mentre allenamenti a intensità moderata nel pomeriggio o nel tardo pomeriggio sono spesso ben tollerati. Ma la risposta finale dipende da abitudine, età, livello di stress quotidiano. L’auto-osservazione resta lo strumento più affidabile.

Cosa succede alla corsa quando si dorme poco o male?

Gli effetti sono evidenti. A parità di ritmo aumenta la percezione dello sforzo, diminuisce la capacità di sostenere lavori intensi e peggiora la precisione nella gestione del passo. Nel medio-lungo periodo, il recupero incompleto può aumentare indirettamente il rischio di infortuni, perché l’affaticamento compromette concentrazione e tecnica di corsa.

Quindi corsa e sonno vanno considerati separatamente o insieme?

Insieme. Sono due elementi dello stesso processo di adattamento. La corsa non è di per sé né benefica né dannosa per il sonno: lo diventa in base al contesto in cui viene inserita. Il miglioramento della performance e del benessere avviene solo quando lo stimolo allenante è ben dosato e seguito da un recupero adeguato.

Che ruolo dovrebbe avere il sonno nella programmazione di un runner?

Un ruolo attivo. Il sonno non è “tempo morto”, ma una componente pianificabile del training. Allenamento e riposo non sono in competizione: sono due facce della stessa medaglia. Trascurare il sonno significa vanificare parte degli effetti dell’allenamento, anche se questo è strutturato bene.

In conclusione, qual è il messaggio chiave per chi corre?

Corsa e sonno sono legati da un circolo che può diventare virtuoso o vizioso. Si corre meglio quando si dorme bene e si dorme meglio quando ci si allena in modo intelligente. Non esistono formule valide per tutti, ma un principio è incontrovertibile: senza un recupero adeguato non può esserci alcun adattamento positivo. Il sonno resta uno degli strumenti più potenti – e troppo spesso sottovalutati – per costruire una corsa sostenibile, efficace e duratura nel tempo.

sp@salvatorepaci.com – www.scuderiapaci.com