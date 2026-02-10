Maratona di Roma: il tempo massimo della gara e il percorso

Qual è il tempo massimo per completare la Maratona di Roma?

L’organizzazione che si occupa dello svolgimento della Maratona di Roma ha stabilito un tempo limite di 6 ore e 30 minuti diviso in quattro frazioni, questo per garantire la sicurezza degli atleti e il regolare svolgimento della gara lungo tutto il percorso cittadino, inoltre l’organizzazione garantisce ristori e spugnaggi lungo il percorso per far rifiatare gli atleti e in caso di necessità è prevista l’assistenza medica e tecnica.

Per maggiori informazioni visita il regolamento.

Cosa succede se si supera il limite di tempo

Qualora non si riesca a mantenere l’andatura prevista dalla Maratona di Roma, è possibile che si venga gradualmente indirizzati fuori dal percorso ufficiale di gara.

I dettagli relativi al tempo massimo e ai passaggi intermedi vengono comunicati ai partecipanti prima della partenza. Gli atleti che non rispettano questi tempi vengono invitati dagli addetti a salire su delle navette apposite oppure a proseguire correndo sul marciapiede, nel rispetto del Codice della strada.

Questo avviene per garantire la sicurezza degli atleti e regolare il ripristino della viabilità

Le tappe della Maratona di Roma 2026

La maratona prenderà vita in una delle città con più storia al mondo, attraversando un percorso che unisce monumenti che spaziano dalla Roma imperiale a quella religiosa. L’esperienza vissuta dai corridori si sviluppa chilometro dopo chilometro lungo tappe suggestive, dal Colosseo alla Basilica di San Pietro, dal Foro Italico a Piazza di Spagna, per poi concludersi al Circo Massimo. Un viaggio sportivo e culturale che rende la Maratona di Roma unica nel panorama internazionale.

Record da battere

Run Rome The Marathon ha il proprio primatista, Asbel Rutto, maratoneta keniano che nel 2024 tagliò il traguardo, ancora sui Fori Imperiali, in 2h06’24”.

Lo scorso anno ci sono stati diversi atleti che hanno provato a rubargli il primato, ma nessuno è stato più veloce di lui a percorrere i 42,195 chilometri dentro la magnifica Roma. Quest’anno ci riuscirà qualcuno a superare il suo record?