Mondiali di scherma, che impresa per Marini: è medaglia d'oro!

MILANO - Tommaso Marini vince l'oro mondiale nel fioretto maschile ai Mondiali di scherma di Milano. L'azzurro ha sconfitto lo statunitense Nick Itkin per 15-13 mandando in visibilio il pubblico presente sugli spalti. Per il 23enne anconetano delle Fiamme Oro, allenato da Stefano Cerioni, si tratta del primo oro mondiale individuale in carriera dopo l'argento conquistato nel 2022 in Egitto.