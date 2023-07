Lo sport ha perso una grande occasione

La foto grande che pubblichiamo a centro pagina rappresenta la realtà, quello che il mondo vuole e gli atleti ancora di più: una ragazza russa (Anna Smirnova, a destra, con la mano sulla fronte) e una ucraina (Olga Kharlan, a sinistra con la maglietta nera, assieme alle compagne di squadra) una di fronte all’altra: parlano, si confrontano, si spiegano. L’assalto (nella scherma si chiama così anche se in tempi di guerra non è il massimo) è finito, non ci sono telecamere, nessun filtro. Per la prima volta dall’inizio del conflitto le due parti sono faccia a faccia senza armi, un messaggio di una potenza straordinaria che il mondo dello sport è riuscito a buttare a mare, squalificando l’atleta ucraina per essersi rifiutata di stringere la mano all’avversaria. In teoria una violazione del regolamento ma la stessa Kharlan ha spiegato che il giorno prima era stata autorizzata - sia pure informalmente - dalla federazione internazionale di scherma a salutare a distanza, come ai tempi del Covid. Ricostruzione che la Fie non ha contestato. Una richiesta tutto sommato banale se paragonata all’apertura dell’Ucraina arrivata proprio l’altra sera: via il divieto di gareggiare in competizioni dove ci sono i russi e i bielorussi, per avere la possibilità di qualificarsi per i Giochi di Parigi.