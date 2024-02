SuperG a tinte azzurre: Brignone e Bassino sul podio a Crans Montana

SuperG, Federica Brignone recupera punti

È il podio numero 65 della carriera per Brignone che recupera punti nella classifica di specialità, visto che Lara Gut-Behrami si ferma al sesto posto. Ora la valdostana è terza a 34 punti dall'elvetica e a 29 dall'austriaca Hutter che è seconda. Per l'Italia da registrare poi l'11° posto di Laura Pirovano con il pettorale 1 e 1"04 di svantaggio e il 13° di Roberta Melesi a 1"20 Più indietro Nicol Delago e Teresa Ruggaldier a 2"31, Sara Thaler a 3"05, Nadia Delago a 3"68 mentre è uscita Vicky Bernardi. Nel prossimo week end il circus femminile si trasferirà in Val di Fassa (in Trentino) sulla 'VolatA,' la pista del Passo San Pellegrino, per l'ultima tappa italiana della stagione: in programma due superG.

Le parole di Federica Brignone dopo il secondo post

Brignone intanto si gode il secondo posto nel SuperG di Crans Montana e guarda ai prossimi appuntamenti con fiducia: "Un bel week-end - ha detto la valdostana -, ho fatto un'ottima parte finale, ma Venier ha fatto una parte centrale eccellente ed è davanti. Mi brucia un po' perché spesso sono dietro per pochi centesimi, ma è così. Non penso alle classifiche, voglio andare avanti gara per gara e cercare di fare ogni volta il meglio. Le prossime gare in Italia saranno al Passo San Pellegrino e lì spero di poter tirare a tutta dall'inizio alla fine. Voglio fare delle belle gare".